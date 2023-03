HaZZ: Pri kontrole pamiatok najčastejšie chýba dokumentácia

Bratislava 27. marca (TASR) – Medzi najčastejšie nedostatky pri protipožiarnych kontrolách v kultúrnych pamiatkach patrí chýbajúca alebo neaktualizovaná dokumentácia ochrany pred požiarmi či chýbajúce prenosné hasiace prístroje. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová.



"Frekventné nálezy z protipožiarnych kontrol uskutočňovaných orgánmi štátneho požiarneho dozoru sú aj neoznačené smery úniku zo stavby či neoznačené miesta inštalácie prenosných hasiacich prístrojov," dodala Križanová.



Pri identifikovaní porušenia zákona o ochrane pred požiarmi uloží orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor kontrolovanému subjektu opatrenia smerujúce k náprave spolu s termínom na odstránenie protiprávneho stavu. Za porušenie zákona hrozí pokuta až do výšky 16.596 eur.



Protipožiarnu ochranu kultúrnych pamiatok je podľa HaZZ možné zvýšiť viacerými opatreniami. Patrí medzi ne napríklad vybudovanie príjazdových ciest pre hasičskú techniku a nástupných plôch pre vhodné umiestnenie hasičskej techniky, zabudovanie elektrickej požiarnej signalizácie, identifikujúcej začínajúci požiar či inštalácia stabilných a polostabilných hasiacich zariadení.



Zvýšenie protipožiarnej ochrany pamiatok je možné dosiahnuť aj výmenou elektrických inštalácií s hliníkovými vodičmi, doplnením zariadení na ochranu pred atmosférickou elektrinou či inštaláciou prenosných hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a suchovodov. V prípade drevených konštrukcií stavieb protipožiarnu ochranu zvyšujú nátery spomaľujúce horenie.



"Najväčšou bariérou je odkladanie realizácie uvedených opatrení zo strany správcov kultúrnych pamiatok na základe argumentácie o nedostatku finančných zdrojov na úhradu nákladov predmetnej veci," skonštatovala Križanová. Dodala však, že každý zásah do kultúrnej pamiatky za účelom zvýšenia jej ochrany pred požiarmi musí byť pre zachovanie hodnôt pamiatky posudzovaný individuálne.



V uplynulých rokoch postihli rozsiahle požiare viaceré slovenské kultúrne pamiatky. V roku 2012 oheň zdevastoval hrad Krásna Hôrka, zámok v Kunerade požiar zachvátil v roku 2010 aj v roku 2018. Rozsiahly požiar zasiahol v polovici marca aj historické centrum Banskej Štiavnice, poškodených bolo celkom sedem objektov.