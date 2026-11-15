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HaZZ: Pri kúrení treba myslieť na bezpečnosť
Pred odchodom z domu alebo pred spaním je potrebné uistiť sa, že je oheň bezpečne uhasený.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Pri vykurovaní netreba zabúdať na bezpečnosť. Aj malá nepozornosť alebo zanedbaná údržba môžu viesť k požiaru. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) to pripomína na sociálnej sieti.
Hasiči odporúčajú kúriť len palivom, ktoré je určené pre dané vykurovacie zariadenie. Vlhké drevo ani odpad podľa ich slov do pece nepatria.
Rozkúrenú piecku či krb by ľudia nemali nechávať bez dozoru. Pred odchodom z domu alebo pred spaním je potrebné uistiť sa, že je oheň bezpečne uhasený.
V blízkosti vykurovacích zariadení sa neodporúča skladovať drevo, oblečenie ani iné horľavé materiály. „Pozor aj na záclony či nábytok, ktoré môžu byť príliš blízko zdroja tepla a vznietiť sa,“ upozornil HaZZ.
Zabúdať netreba ani na pravidelné čistenie a kontrolu komínov a dymovodov, keďže zanesený komín môže byť príčinou požiaru. „Pravidelne kontrolujte aj samotné vykurovacie zariadenia a nepoužívajte poškodené alebo neodborne upravované spotrebiče,“ dodali hasiči.
Hasiči odporúčajú kúriť len palivom, ktoré je určené pre dané vykurovacie zariadenie. Vlhké drevo ani odpad podľa ich slov do pece nepatria.
Rozkúrenú piecku či krb by ľudia nemali nechávať bez dozoru. Pred odchodom z domu alebo pred spaním je potrebné uistiť sa, že je oheň bezpečne uhasený.
V blízkosti vykurovacích zariadení sa neodporúča skladovať drevo, oblečenie ani iné horľavé materiály. „Pozor aj na záclony či nábytok, ktoré môžu byť príliš blízko zdroja tepla a vznietiť sa,“ upozornil HaZZ.
Zabúdať netreba ani na pravidelné čistenie a kontrolu komínov a dymovodov, keďže zanesený komín môže byť príčinou požiaru. „Pravidelne kontrolujte aj samotné vykurovacie zariadenia a nepoužívajte poškodené alebo neodborne upravované spotrebiče,“ dodali hasiči.