HaZZ: Pri požiari bytu vo Vranove nad Topľou zomrel človek
Autor TASR,aktualizované
Vranov nad Topľou 29. novembra (TASR) - Hasiči zasahujú pri požiari bytu na Sídlisku Juh vo Vranove nad Topľou, pri ktorom prišla o život jedna osoba. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
Na mieste zasahuje šesť príslušníkov HaZZ s troma kusmi hasičskej techniky. Informáciu o úmrtí potvrdila pre TASR aj prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. „Polícia je na mieste,“ povedala s tým, že zranenia iných osôb zatiaľ neevidujú.
K požiaru v jednom z bytov v bytovom dome došlo po 16.00 h. Počas zásahu bola nariadená evakuácia osôb. V rámci nej sa zistilo, že 74-ročná žena z bytu na prvom poschodí je v bezvedomí. Oživiť sa ju nepodarilo.
„Požiar je momentálne uhasený, evakuované osoby sú späť vo svojich bytoch,“ dodáva prešovská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že príčina požiaru, ako aj ďalšie okolnosti jeho vzniku sú predmetom vyšetrovania.
