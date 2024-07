POZOR NA POŽIAR: Hasiči poukazujú na zvýšené riziko na území Slovenska

Bratislava 26. júla (TASR) - Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov platí v rámci západného Slovenska aj v okresoch Piešťany, Hlohovec a Komárno. Vyplýva to z informácií, ktoré v piatok zverejnil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Počas trvania zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je verejnosť povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.



Zakázané je okrem iného zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Tiež fajčiť či odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.



Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov platí v rámci západného Slovenska vo všetkých okresoch s výnimkou okresov Šaľa a Nitra.



Pre viaceré okresy na juhu Banskobystrického kraja platí riziko požiarov



Pre viaceré okresy na juhu Banskobystrického kraja bol vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v okresoch Krupina, Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota budú do odvolania platiť viaceré obmedzenia. Informovalo o tom na sociálnej sieti Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov sú v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov povinní zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť či zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste. Musia takisto udržiavať existujúce príjazdové cesty spôsobilé pre účinný zásah hasičov.



Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v Banskobystrickom kraji bol začiatkom týždňa vyhlásený aj pre okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica.