Riziko vzniku požiaru je v období prázdnin vyššie, varujú hasiči

Bratislava 12. júla (TASR) - Riziko vzniku požiaru je počas letných prázdnin vyššie. Najčastejšou príčinou je podľa hasičov nedbalosť a neopatrnosť ľudí. Upozorňuje na to Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia HaZZ Katarína Križanová.



Vlani hasiči počas letných mesiacov zasahovali dokopy pri 2199 požiaroch, čo je o 884 viac než v roku 2021. Minuloročné letné požiare zapríčinili zranenie 22 osôb a úmrtie piatich ľudí. "Najviac požiarov sa počas letných prázdnin rozhorelo v prírodnom prostredí," dodali hasiči.



HaZZ preto vyzýva občanov, aby dodržiavali zákazy a príkazy, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi. Zakázané je najmä fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Občania by taktiež nemali vypaľovať porasty bylín, kríkov alebo stromov či zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu. Zakázané je aj spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.



"Pre porušenie tohto zákona môže občan dostať pokutu do výšky 331 eur. Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať na 16.596 eur," spresnili.