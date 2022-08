HaZZ: Slovenské vrtuľníky sú v ČR nasadené na nedostupné kopce

Bratislava 1. augusta (TASR) - Slovenské vrtuľníky sú pri hasení požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko nasadené počas pondelka na nedostupné kopce Bournak a Vetrovec na východnej strane požiariska. V daných lokalitách sú nasadené spolu s ďalšími vrtuľníkmi. TASR o tom informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"Slovenský tím naďalej obsluhuje všetky tri umelo vytvorené plniace nádrže na stanoviskách Mezná a Vysoká Lípa," priblížil HaZZ.



Slovenskí hasiči predpokladajú, že budú v zasiahnutej lokalite pomáhať do piatka (5. 8.). Všetko však bude záležať od vývinu situácie na požiarisku, ktorá je už podľa hasičov pár dní stabilizovaná a nezhoršuje sa.



Využitie fireflexov a ich taktické umiestnenie blízko požiariska ocenil v pondelok aj generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Vladimír Vlček. Slovenský tím by mal v utorok (2. 8.) do zasiahnutej oblasti prísť podporiť prezident HaZZ Pavol Mikulášek a Dušan Timko, vymenovaný na zastupovanie krajského riaditeľa KR HaZZ v Bratislave.



Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko hasia už deviaty deň. Na mieste je aktuálne 200 cisterien, 21 vrtuľníkov a päť lietadiel. Cieľom hasičov je počas dnešného dňa čo najviac zmenšiť plochu zásahu a pokúsiť sa požiar lokalizovať.