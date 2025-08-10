Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HaZZ: Slovensko požiadali o pomoc pri boji proti požiarom v Albánsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Albánsko aktuálne sužujú rozsiahle lesné požiare, ktoré si vyžiadali medzinárodnú pomoc v rámci mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie.

Autor TASR
Bratislava 10. augusta (TASR) - Slovensko požiadali o pomoc pri boji proti požiarom v Albánsku. Vrtuľník, ktorý má pomôcť, bude mať základňu v meste Kucovo, kam doletí za osem hodín. Pomáhať by tam mal približne päť dní. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Albánsko aktuálne sužujú rozsiahle lesné požiare, ktoré si vyžiadali medzinárodnú pomoc v rámci mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie. „Centrum pre koordináciu núdzových udalostí so sídlom v Bruseli oficiálne požiadalo Slovenskú republiku o nasadenie vrtuľníka Black Hawk, zaregistrovaného v mechanizme RescEU. Slovenská republika deklarovala pripravenosť vyslania vrtuľníka spolu s príslušníkmi HaZZ,“ uviedli hasiči. Doplnili, že okrem Slovenska vyslala vrtuľník aj Česká republika.

Služby prevádzkovateľa leteckej techniky sú poskytované v rámci projektu rescEU-AFFF-H-SK, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom grantu rescEU Transition 2025, doplnil HaZZ.

