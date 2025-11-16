< sekcia Slovensko
HaZZ v deň pamiatky obetí dopravných nehôd apeluje na pozornosť
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v súvislosti s nedeľným Svetovým dňom obetí dopravných nehôd apeluje na účastníkov cestnej premávky, aby spomalili, boli pozorní a rešpektovali pravidlá. Hasiči to uviedli na sociálnej sieti.
„Každý výjazd k nehode nám pripomína, ako rýchlo sa môže bežná cesta zmeniť na tragédiu a ako dôležitá je zodpovednosť každého z nás,“ uviedol HaZZ.
Každý deň vidíme následky tragických dopravných nehôd na vlastné oči. Vidíme rozbité autá, ale aj rozbité rodiny. Sme pri tom, keď sa zastaví čas, keď sa mení život v jednej sekunde. Policajti často ako prví počujú plač, ktorý vznikne po tragickej správe, ktorú musíme oznámiť. Vidia neuveriteľnú bolesť, ktorú si so sebou nesú rodičia, deti, partneri či priatelia. Túto bolesť nosíme v sebe aj my. Nikdy si na ňu nezvykneme,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.