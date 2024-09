TRAGÉDIA V LUDROVSKEJ DOLINE: Pri hasení zahynul dobrovoľný hasič

Ludrová 10. septembra (TASR) - Pri hasiacich prácach v Ludrovskej doline v Nízkych Tatrách došlo k tragickej udalosti, pri ktorej prišiel o život dobrovoľný hasič. Na sociálnej sieti to v utorok oznámil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).







Informáciu potvrdil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), podľa ktorého išlo o 44-ročného muža. "Táto tragická udalosť ma hlboko zasiahla o to viac, že som v nedeľu (8. 9.) osobne navštívil Ludrovskú dolinu, aby som všetkým hasičom vyjadril podporu a poďakoval sa im za ich obetavú prácu v náročných podmienkach," uviedol minister.







Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air Transport Europe na sociálnej sieti priblížila, že dobrovoľný hasič pri lokalizácii požiariska spadol, následkom čoho utrpel závažné poranenie hlavy a dolnej končatiny. Lekára VZZS po prílete k miestu udalosti do terénu vysadili palubným navijakom. "Muž sa nachádzal v starostlivosti svedkov, ktorí ho vzhľadom na zastavenie obehu začali okamžite oživovať. Lekár následne pokračoval v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii. Žiaľ, aj napriek maximálnemu úsiliu sa pacientovi nepodarilo obnoviť základné životné funkcie a svojim rozsiahlym zraneniam napokon podľahol," ozrejmila VZZS.







Požiar v Národnej prírodnej rezervácii Salatín zaznamenali v piatok (6. 9.) v poobedných hodinách. Počas víkendu sa na jeho likvidácii podieľali desiatky hasičov, zapojili sa aj vrtuľníky. V utorok mali hasiace práce pokračovať jednoduchými hasiacimi prostriedkami.



Správa Národného parku Nízke Tatry v pondelok (9. 9.) oznámila, že v súvislosti s požiarom podáva podnet na enviropolíciu. V lokalite našli aktívne ohnisko s obhoreným drevom. Škodu na biotopoch vyčíslili na 800.000 eur. Horeli štyri hektáre pôdneho krytu. Správa národného parku požiadala verejnosť, aby dodržiavala návštevný poriadok národného parku.