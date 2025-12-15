< sekcia Slovensko
Požiare aj nehody: Hasiči minulý týždeň zaznamenali 470 zásahov
Autor TASR
Bratislava 15. decembra (TASR) - V uplynulom týždni zaznamenali na Slovensku hasiči 470 zásahov. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Najčastejšie, v 182 prípadoch, asistovali pri dopravných nehodách, z toho najviac v Žilinskom kraji (34-krát). Likvidovali tiež 119 požiarov, 24 z nich hasili v Košickom kraji.
V 155 prípadoch si asistenciu hasičov vyžiadala technická pomoc, najčastejšie (38 prípadov) sa odohrali tieto udalosti v Prešovskom kraji. V 14 prípadoch pomáhali príslušníci HaZZ likvidovať nebezpečné látky, naviac prípadov, štyri, zaznamenali v Košickom kraji.
