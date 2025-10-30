Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HaZZ vyzýva na dodržanie bezpečnostných pravidiel na cintorínoch

Na snímke kahance na Národnom cintoríne v Martine. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Upozornili aj na to, že potrebné zvýšiť dohľad nad deťmi pohybujúcimi sa v blízkosti hrobov.

Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Počas Dušičiek prichádza k zvýšenému počtu menších požiarov na cintorínoch. Na sociálnej sieti na to upozornil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), ktorý vyzýva uctiť si Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých s úctou, ale aj s ohľadom na bezpečnosť.

Verejnosť preto prosí o dodržanie základných bezpečnostných pravidiel. „Dbajte na bezpečnosť pri zapaľovaní sviečok, neodhadzujte horiace zápalky na zem, sviečky v plastových kahancoch nedávajte príliš nahusto a ukladajte ich v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov, ako sú vence, kytice, ikebany či stuhy,“ konkretizovali.

.

