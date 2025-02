Bratislava 2. februára (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) začal s obstarávaním vybavenia na pomoc v prípade povodní. Projekt Rozvoj spoločných intervenčných kapacít je zameraný na efektívnu elimináciu rizík, ktoré ohrozujú prírodné prostredie, vodné toky, ale aj životy, zdravie a majetok občanov v slovensko-maďarskom pohraničí. Do projektu je zapojená aj maďarská strana. TASR o tom informovala hovorkyňa HaZZ Zuzana Geguššová.



"V rámci aktivít projektu sa bude budovať technické a inštitucionálne zázemie pre intervenčné tímy v prihraničných oblastiach Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, čím sa zvýši ich schopnosť efektívne reagovať na krízové situácie," uviedla Geguššová. Podotkla, že v pláne je aj podpísanie memoranda o spolupráci a vypracovanie spoločných štandardných operačných postupov.



Ako Geguššová priblížila, obstarávanie bude zahŕňať vozidlá vhodné do terénu na prepravu osôb a materiálu aj záchranné člny či prívesy s vybavením.



"Do vzdelávacích aktivít projektu sa prvýkrát zapoja aj dobrovoľné hasičské zbory obcí, čo zásadne posilní ich pripravenosť na spoluprácu a rýchle zásahy v prípade krízových situácií. S cieľom zabezpečiť efektívne využitie technických prostriedkov, školení a výmeny skúseností sa v rámci projektu uskutoční spoločné cvičenie hasičských a záchranných jednotiek z oboch krajín," doplnila hovorkyňa. Dodala, že cvičenie poskytne príležitosť na testovanie vzájomnej súčinnosti a nových spoločných postupov záchranných zložiek.



HaZZ predpokladá ukončenie projektu do 30. novembra 2026. Zbor na projekt dostal nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako pol milióna eur.