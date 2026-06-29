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HaZZ zasahoval minulý týždeň 808-krát, najviac pre požiare
Požiarov bolo 310.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Za uplynulý týždeň zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru spolu 808-krát. Najviac bolo požiarov, a to 310. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Najviac horelo podľa HaZZ v Trnavskom kraji, kde riešili 64 požiarov. Ďalej poskytli hasiči 281-krát technickú pomoc, z toho najviac (47) v Nitrianskom kraji.
Hasiči riešili aj 186-krát dopravné nehody. Konkrétne 35-krát ich bolo v Prešovskom kraji. Minulý týždeň zasahovali aj v súvislosti s nebezpečnými látkami, a to 31-krát. Sedem zásahov mali v Trenčianskom kraji.
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 87-krát
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji počas minulého týždňa zasahovali 87-krát. V súvislosti s požiarom zasahovali 24-krát. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň poskytli 27-krát technickú pomoc, zasahovali pri 27 dopravných nehodách a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia.
Najviac horelo podľa HaZZ v Trnavskom kraji, kde riešili 64 požiarov. Ďalej poskytli hasiči 281-krát technickú pomoc, z toho najviac (47) v Nitrianskom kraji.
Hasiči riešili aj 186-krát dopravné nehody. Konkrétne 35-krát ich bolo v Prešovskom kraji. Minulý týždeň zasahovali aj v súvislosti s nebezpečnými látkami, a to 31-krát. Sedem zásahov mali v Trenčianskom kraji.
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 87-krát
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji počas minulého týždňa zasahovali 87-krát. V súvislosti s požiarom zasahovali 24-krát. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň poskytli 27-krát technickú pomoc, zasahovali pri 27 dopravných nehodách a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali tiež tri cvičenia.