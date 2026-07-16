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POZOR NA POŽIARE: Hasiči vyhlásili riziko v 33 okresoch
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili k štvrtku v 33 okresoch. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na webe Ministerstva vnútra SR.
Výstraha momentálne platí pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Skalica, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Partizánske, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen a Trebišov.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet.
Výstraha momentálne platí pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Skalica, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Partizánske, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen a Trebišov.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet.