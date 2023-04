HBZS: Situácia v podzemí Bane Nováky je bezpečná

Nováky 27. apríla (TASR) - Situácia v podzemí Bane Nováky, kde v stredu (26. 4.) podvečer došlo k vyhoreniu metánu, je už bezpečná. Na miesto sfárala komisia Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, tá bude mimoriadnu udalosť vyšetrovať. Informoval o tom vo štvrtok riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice (HBZS) Stanislav Paulík.



Do podzemia nováckej bane sfárala v noci druhá - nočná zmena banských záchranárov, ktorá bola ešte vo štvrtok dopoludnia naďalej na mieste. "Požiar už bol uhasený. Nočnej zmene sa podarilo odvetrať priestory, ktoré boli ešte zaplynované. Ráno bola situácia na pracovisku bezpečná, o 8.00 h tam fárala komisia obvodného banského úradu," uviedol Paulík. Komisia podľa neho rozhodne o tom, či bude pracovisko spustené do prevádzky alebo nie.



Zariadenie bane, ako i samotný úsek nie je poškodený. Ak komisia skonštatuje, že pracovisko môže byť spustené do prevádzky, bude obsadené stálym technickým dozorom a bude na ňom zvýšený dozor, priblížil ďalej Paulík. "Momentálne je bez metánu, je čisté. Vyzerá to, že tam došlo k náhlemu vytlačeniu metánu. Čo to však spôsobilo, to nevieme povedať. Pracovisko bolo bezproblémové, fárali sme tam v stredu dopoludnia," ozrejmil riaditeľ HBZS s tým, že prístroje na meranie boli funkčné a išlo o jednorazovú udalosť.



K mimoriadnej udalosti podľa neho došlo na prvom horizonte, približne 200 metrov pod povrchom. "Na druhom horizonte, ktorý je približne o 120 metrov hlbšie, sa pracovalo v stredu i vo štvrtok. Na prvom horizonte sú momentálne záchranári a nevyhnutní pracovníci," priblížil.



Záchranári, vrátane záchranárskeho lekára, sfárali hneď po výzve od výrobného dispečera, v podzemí cestou postupne baníkov stretávali. Na povrchu zabezpečovali triedenie pacientov podľa závažnosti zranených. "Zranilo sa osem ľudí, deviaty dodatočne nahlásil problémy s dýchaním, išlo o predáka pracoviska, ktorého odoslali do nemocnice do Bojníc," vysvetlil Paulík. Riaditeľ HBZS zároveň vyzdvihol prácu Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby, ako i Záchrannej zdravotnej služby, ich koordinácia bola podľa neho perfektná.



V Bani Nováky došlo v stredu pravdepodobne k zapáleniu a vyhoreniu banského plynu - metánu. Deväť ľudí utrpelo na mieste popáleniny alebo sa nadýchali splodín horenia. Zranených prijali nemocnice v Bratislave, Košiciach a Bojniciach. Štyroch ťažko zranených previezli záchranárske vrtuľníky v kritickom stave a umelom spánku. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia, dozor v trestnej veci bude vykonávať prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín.