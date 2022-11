Heger a Kallasová sa zhodli na potrebe pokračovania pomoci Ukrajine

Tallinn 11. novembra (TASR) – Predseda slovenskej vlády Eduard Heger (OĽANO) a estónska premiérka Kaja Kallasová sa zhodli na potrebe pokračovania pomoci Ukrajine, ktorá čelí ruskej agresii. Uviedli to na piatkovom brífingu po spoločnom rokovaní v estónskom Tallinne, informuje spravodajca TASR.



"Je potrebné hovoriť o bezpečnosti, obrane, jednote," povedal Heger. Poukázal na to, že Estónsko susedí s Ruskom, ktoré napadlo Ukrajinu. Premiérka zdôraznila, že spoločnosť trápi okrem vojny na Ukrajine aj hybridná či kybernetická vojna.



"Je veľa oblastí, v ktorých môžeme s Estónskom v budúcnosti spolupracovať," povedal Heger a upozornil na vysokú kvalitu vzdelávania v Estónsku, ako aj na úroveň digitalizácie a e-governmentu v pobaltskej krajine. S estónskou premiérkou diskutoval okrem iného aj o otázke kyberbezpečnosti.



Heger absolvoval v piatok po príchode do Tallinnu rokovanie s estónskou premiérkou Kajou Kallasovou. Následne sa uskutočnil bezpečnostný brífing o súčasnej situácii v Európe. Slovenská delegácia na čele s premiérom absolvuje aj návštevu e-Estonia Briefing Centre a estónskeho parlamentu.











(osobitný spravodajca TASR Ondrej Hercegh)