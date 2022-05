Heger a Macron: Európske spoločenstvo pomôže pri integrácii Ukrajiny

Brusel 31. mája (TASR) - Predseda vlády SR Eduard Heger využil dvojdňový mimoriadny summit EÚ v Bruseli na štyri bilaterálne stretnutia s lídrami členských krajín, vrátane stretnutia s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, informuje spravodajca TASR.



Premiér po skončení summitu pripomenul, že v pondelok to bolo stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom zamerané hlavne na dosiahnutie dohody o šiestom sankčnom balíku proti Rusku.



V utorok ráno sa stretol s francúzskym prezidentom a neskôr aj s premiérmi Belgicka a Luxemburska Alexandrom De Croom a Xavierom Bettelom, s ktorými hovoril predovšetkým o summitových témach.



Rokovania s Macronom, ktorého krajina momentálne zaisťuje predsedníctvo v Rade EÚ, boli venované viacerým otázkam. Tou najdôležitejšou bola jadrová energetika, keďže aj Francúzsko, podobne ako Slovensko, má vysoký podiel jadrovej energie v národnom energetickom mixe.



"Hovorili sme o tom ako nám vedia pomôcť pri zabezpečení alternatívneho jadrového paliva," vysvetlil premiér s odkazom na súčasnú závislosť od dodávok ruského jadrového paliva. Pripomenul, že napríklad rokovania medzi Francúzskom a Poľskom o dodávkach alternatívneho jadrového paliva sú už dobre rozbehnuté.



"My, keďže vieme, že sú viaceré krajiny v strednej Európe, ktoré používajú ruské jadrové palivo, tak s nimi spolupracujeme a teraz je na nás, aby sme na technickej úrovni rozvinuli túto spoluprácu a boli v jednom bloku," opísal situáciu Heger. Dodal, že bližšie sa touto otázkou zaoberá Ministerstvo hospodárstva SR a je tu snaha využiť všetky dostupné informácie na trhu, aby bolo možné čo najskôr zaistiť náhradné palivo, ale je to skôr "beh na dlhé trate".



Heger upozornil, že veľká časť jeho diskusií s Macronom sa týkala vízii silnej a bezpečnej Európy. Macron detailnejšie predstavil svoju víziu európskeho politického spoločenstva, ktorú medializoval len pred niekoľkými týždňami.



"Tu som zdôraznil význam pre náš región a našu krajinu mať stabilného a prosperujúceho suseda, ktorým by mala byť Ukrajina. A aby Ukrajina dosiahla tento stav musí mať jasnú európsku perspektívu," odkázal Heger.



Podľa jeho slov sa spolu s Macronom zhodli na tom, že oba koncepty - európske politické spoločenstvo a integračné ambície Ukrajiny - môžu vedľa seba fungovať a môžu dokonca vytvoriť potrebnú synergiu preto, aby sa Ukrajina naozaj stala bezpečným a prosperujúcim štátom.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)