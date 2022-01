Rutte o situácii na Ukrajine: Aj malý konflikt by bol ďalekosiahly

Na snímke slovenský premiér Eduard Heger (vpravo) a holandský premiér Mark Rutte počas tlačovej konferencie na Úrade vlády 27. januára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 27. januára (TASR) - Pre vyriešenie situácie na ukrajinsko-ruskej hranici je potrebná deeskalácia napätia, a to najmä formou dialógov. Zhodli sa na tom premiér Eduard Heger a jeho holandský náprotivok Mark Rutte na spoločnej štvrtkovej tlačovej konferencii na Úrade vlády SR. Pripustili, že aktuálne tejto stratégii nepomáha rozprávať o všetkých možných scenároch, ako je napríklad aj prítomnosť vojsk NATO na Slovensku. Rutte zároveň zdôraznil potrebu vysielať do Moskvy jednotný signál.reagoval Heger na otázku o prítomnosti vojsk NATO na Slovensku. Podotkol, že cieľom rokovaní je deeskalácia napätia a ak sa hovorí o konzekvenciách, majú prispieť k vyhnutiu sa negatívnejším scenárom.Rutte súhlasí, zrejme nie je teraz dobré rozprávať o všetkých možných scenároch, no treba viesť dialóg vedúci k deeskalácii napätia.upozornil. Na margo vojakov NATO poznamenal, že pôsobia v rámci predsunutých prítomností vo viacerých krajinách, no diskutovať o ich príchode v kontexte aktuálnych udalostí však podľa neho nepomáha celkovej stratégii deeskalácie napätia.