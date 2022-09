Heger apeloval na lekárov, aby prehodnotili výpovede

Bratislava 29. septembra (TASR) - Zdravý rozum a zodpovednosť by mali mať navrch nad očakávaniami, že sa za krátky čas podarí vyriešiť všetky bolesti, ktorými sektor zdravotníctva desaťročia trpí. Verí v to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO), ktorý opätovne vyzval lekárov, aby prehodnotili svoj zámer odísť zo slovenského zdravotníctva.



Premiér zároveň netají, že hromadné výpovede nepovažuje za fér. Odvoláva sa pritom na to, že práve jeho vláda prináša po dlhých rokoch ignorovania problémov zmeny, ktoré majú zabezpečiť skvalitnenie zdravotníctva, vrátane lepších podmienok pre tých, ktorí v ňom pracujú. "Ľudia nemôžu byť rukojemníkmi v hre o váš zaslúžený komfort, ktorý však vieme spoločne docieliť," deklaroval Heger smerom k lekárom. Zdôraznil, že spoločný cieľ a tým i požiadavky lekárov nie je možné splniť z večera do rána.



Lekárske odborové združenie (LOZ) vo štvrtok informovalo, že výpovede podá minimálne 1948 lekárov, pričom počty naďalej stúpajú. Podľa šéfa LOZ Petra Visolajského lekári inú možnosť nemajú, deklaruje však, že sú pripravení ďalej konštruktívne rokovať. Lekárski odborári už dlhšie avizovali podanie výpovedí na znak nesúhlasu s aktuálnymi podmienkami v systéme. Združenie ešte vo februári predstavilo osem požiadaviek, ktoré by mohli zdravotníctvu pomôcť. Napriek návrhu zvýšenia miezd zdravotníkov, o ktorom sa aktuálne rokuje v parlamente, Visolajský vyzval lekárov na podanie výpovedí.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vo štvrtok deklarovalo pripravenosť ďalej s lekármi rokovať, je otvorené i novej požiadavke LOZ o podpísaní memoranda k plánu riešení aktuálnej situácie v zdravotníctve.