Heger apeluje na odhodenie politických tričiek a pomoc ľuďom

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ochrániť Slovensko pred následkami energetickej krízy je najvyššia priorita. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti po tom, ako sa Národnej rade (NR) SR nepodarilo odvolať z funkcie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Poďakoval sa poslancom, ktorí ministra vo funkcii podržali. Apeloval pritom na odhodenie politických tričiek, aby mohol parlament prijímať opatrenia na pomoc občanom a ochranu ekonomiky.



"V týchto časoch je pre nás maximálne dôležité, aby sme mohli celé naše úsilie vložiť do riešení energetickej krízy a prijímať opatrenia, ktoré pomôžu našim občanom a ochránia slovenskú ekonomiku. Môžeme tak pokračovať v odložení politických tričiek v parlamente, lebo rovnako ako počas pandémie, aj teraz ide o oveľa vyššie záujmy, ako sú politické spory," uviedol premiér.



Matovič na sociálnej sieti reagoval na výsledky jeho odvolávania opätovnou kritikou SaS, ktorá iniciovala mimoriadnu schôdzu NR SR. Hovorí o sprisahaní liberálov s mafiou zo Smeru-SD a Hlasu-SD či s Milanom Mazurekom (nezaradený). Považuje to za dôkaz, že líder SaS Richard Sulík je schopný "sprisahať sa po voľbách aj s diablom či povaliť aj štvrtú protikorupčnú vládu, ak by, božechráň, bol jej súčasťou".



Za vyslovenie nedôvery Matovičovi hlasovalo v utorok 73 zo 124 prítomných poslancov. Na jeho odvolanie bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda 76.