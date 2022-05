Heger: Bidenová svojou návštevou vyzdvihla pomoc Slovákov utečencom

Vyšné Nemecké 8. mája (TASR) – Tri dni trvajúca návšteva prvej dámy USA Jill Bidenovej na Slovensku je veľkým gestom. Vyzdvihla tým pomoc a solidaritu obyvateľov Slovenska voči ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Povedal to premiér Eduard Heger (OĽANO) po návšteve manželky amerického prezidenta na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom.



Ako uviedol, počas rozhovorov s policajtmi, colníkmi, hasičmi, vojakmi a dobrovoľníkmi, ktorí na ukrajinsko-slovenskej hranici pôsobia od začiatku vojnového konfliktu, Bidenová ocenila ich prácu. "Bolo vidieť, že si to veľmi váži. Ocenila a vyzdvihla aj ich ľudskosť, ktorú do celej práce vnášajú," povedal s tým, že o ich správaní k vysídlencom sa mala Bidenová dozvedieť od ukrajinských matiek, s ktorými sa v nedeľu stretla v Košiciach.



Prvá dáma USA sa tiež podľa Hegerových slov zaujímala o situáciu na hraničných priechodoch počas prvých dní vojnového konfliktu.



V závere návštevy hraničného priechodu, ktorú absolvovala aj v sprievode ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), sa poďakovala občanom Slovenska, pričom vyzdvihla "otvorenú náruč, otvorené domovy a otvorené srdcia" Slovákov. Bidenová zároveň deklarovala podporu USA Slovensku a jeho obyvateľom, keďže "hrozba za hranicami stále je".



Mikulec sa opätovne poďakoval všetkým, ktorí sa na pomoci ukrajinským utečencom aktívne podieľajú. Vyzdvihol prácu polície a Úradu na ochranu verejných činiteľov počas zabezpečovania plynulosti a bezpečnosti návštevy Bidenovej na východe Slovenska. V Košickom kraji bolo v nedeľu v tejto súvislosti podľa jeho slov nasadených 589 policajtov. Ich prácu mala podľa Mikulca rovnako oceniť aj Bidenová.