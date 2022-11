Heger bude na večeri s Fialom rokovať aj o situácii na hraniciach

Praha 10. novembra (TASR) – Predseda slovenskej vlády Eduard Heger (OĽANO) absolvuje vo štvrtok v Prahe pracovnú večeru s českým premiérom Petrom Fialom. Okrem iného budú rokovať aj o riešení situácie s nelegálnou migráciou na česko-slovenských hraniciach.



"Myslím si, že to bude veľmi otvorená diskusia. Chceme rozobrať to, čo sa momentálne deje, a nastaviť proces, ako zabezpečiť, že Schengen bude v Európe fungovať," uviedol Heger pre TASR.



Okrem predsedov vlád sa na pracovnej večeri zúčastnia aj ministri vnútra oboch krajín a policajní prezidenti. Český minister Vít Rakušan si nemyslí, že výsledkom rokovania bude rýchle zrušenie dočasných kontrol.



V dôsledku nárastu prevádzačstva a nelegálnej migrácie zaviedla ČR na hranici so SR dočasné kontroly zatiaľ do 12. decembra.





(osobitný spravodajca TASR Ondrej Hercegh)