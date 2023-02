Heger bude o darovaní migov rokovať, Pellegrini odmieta „pionierstvo“

Bratislava 12. februára (TASR) – Koordinované rozhodnutie v otázke dodania stíhačiek Ukrajine členskými štátmi NATO by bolo vtiahnutím Aliancie do konfliktu s Ruskou federáciou, dodávka vojenského materiálu je preto autonómnym rozhodnutím každej krajiny. V nedeľňajšej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). Bývalý premiér, nezaradený poslanec Národnej rady SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini uznáva, že požiadavka Volodymyra Zelenského ako prezidenta napadnutej krajiny je legitímna, premiér Slovenska však podľa neho nemôže bohorovne presadzovať "pionierske hrdinstvo", ktoré neprekonzultuje so spojencami.



Expremiér si vie predstaviť, že ak by k dodaniu stíhačiek pristúpili aj iné krajiny, mohli by ísť na Ukrajinu aj slovenské migy. Upozorňuje však na doterajší obozretný a opatrný prístup iných štátov považujúcich darovanie stíhačiek za veľmi citlivú otázku.



Heger uistil, že o tejto téme diskutuje s lídrami ďalších krajín NATO. "A rovnako tak hovorím, že o tejto téme musíme rokovať na národnej úrovni," povedal Heger. Zvýraznil zároveň, že obranyschopnosť Ukrajiny je mimoriadne dôležitá nielen pre ňu, ale aj pre štáty, ako je Slovensko.



Hostia diskusie sa vrátili aj k výrokom dočasne povereného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Káčera o rizikách územných nárokov Maďarska voči Slovensku. Heger sa s nimi nestotožňuje. "Nemyslím si to, čo povedal minister," poznamenal. Mieni, že vzájomné vzťahy s Maďarskom sú veľmi dobré.



Pellegrini považuje Káčerove vyjadrenia za absolútne nevhodné. "Narúšajú síce dobré, no predsa len krehké vzťahy s Maďarskom," upozornil. Je presvedčený, že namiesto podobných výrokov by mal Káčer venovať energiu kauze smrti slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku, v ktorej belgická prokuratúra odmietla trestné stíhanie.



V závere diskusie pri odpovediach 'ÁNO - NIE' Heger odmietol povolebnú spoluprácu s Pellegrinim, predseda Hlasu si zasa nevie predstaviť, že by vo vláde, ktorú by viedol on, sedel na poste ministra vnútra Robert Kaliňák.