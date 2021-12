Heger by bol rád, keby sa dôchodková reforma dohodla v budúcom polroku

Bratislava 29. decembra (TASR) – Vláda intenzívne pracuje na reformných zmenách v dôchodkovom systéme, ministri sa k tejto téme vracajú a hľadajú riešenia a prieniky, ktoré by viedli k dohode. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to povedal v rozhovore pre TASR. Spresnil, že by bol rád, keby sa dohodu na dôchodkovej reforme podarilo v koalícii dosiahnuť v budúcom polroku.



Koalícia o zmenách penzijného systému z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) naďalej rokuje. "Áno, je to téma, pri ktorej nie je jednoduché nájsť kompromis, ktorý by bol prínosný pre celý systém," poznamenal premiér. Dodal, že preňho je dôležitá dlhodobá udržateľnosť verejných financií, keďže Slovensko je v tomto meradle na chvoste Európy. Tento stav podľa premiérových slov súčasná vláda zdedila po svojich predchodcoch, tak s tým pracuje a snaží sa stav verejných financií dostať do formy.



"Z tohto dôvodu dôchodková reforma musí byť prispôsobená kritériu dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ale na to, aby mala podporu v celej koalícii, je potrebné nájsť prieniky," dodal premiér s tým, že diskusie sa uskutočňujú a verejnosť budú informovať o konečnej dohode.



Vplyv reformy na verejné financie hodnotila aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Zdôraznila, že reforma by sa mala prijať ako ústavný zákon, aby systém nebolo také jednoduché v budúcnosti meniť a aby neboli ohrozené zmeny, ktoré budú udržateľnosť verejných financií zlepšovať. Ústavný zákon je najlepším riešením aj podľa premiéra. "Samozrejme, toto je ten ultimátny cieľ, no ale na to potrebujeme 90 poslancov, čiže celú koalíciu. Preto je dôležité, aby sme všetci koaliční partneri našli takú dohodu, ktorú by vedel každý koaličný partner podporiť," uzavrel premiér.