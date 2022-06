Bratislava 1. júna (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) avizoval rokovanie mimoriadnej hospodárskej a sociálnej rady aj so samosprávami, konať by sa mala 13. júna. Vypočuť si chce argumenty a problémy samospráv aj v súvislosti so schváleným protiinflačným balíkom, aby si nič neodkazovali cez médiá.



"Samosprávy sú partner štátu," zdôraznil premiér. Poznamenal, že aj samospráva má svoje nástroje na riadenie výdavkov a príjmov. Aj preto s nimi chce diskutovať o možných riešeniach. Priznal, že štát dlhé roky zanedbával reformu verejnej správa a nie je dorokovaná. Diskusie by podľa neho mali teraz a na jeseň prebiehať.