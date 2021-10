Heger chce na summite EÚ brániť jadrovú energetiku

Brusel 21. októbra (TASR) – Slovensko sa bude na dvojdňovom summite EÚ v Bruseli zasadzovať za ďalšie používanie jadrovej energetiky a za zachovanie jadra v národnom energetickom mixe i v rámci politiky zameranej na zmiernenie dopadov klimatických zmien. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger pred zasadnutím Európskej rady.



Hlavnými témami dvojdňových rokovaní šéfov štátov a vlád členských krajín EÚ sú nárast cien energií, očkovanie proti ochoreniu COVID-19, dodržiavanie zásad právneho štátu, obchodná politika, ale aj klimatické otázky, migrácia a digitalizácia.



Vklad Slovenska do diskusie o cenách energií je vo viacerých rovinách. Navrhuje napríklad zadefinovať minimálne množstvo zásob plynu v zásobníkoch na území Únie.



„Ponaučenie je o tom, že treba mať zadefinovaný a garantovaný minimálny objem, ktorý zabezpečí dostatok plynu aj počas silnej zimy," povedal Heger. Dodal, že Ukrajina má veľké zásobníky - do 30 miliárd metrov kubických - a SR je pripravená využiť svoje tranzitné možnosti a byť dôležitým hráčom v EÚ pri riešení energetickej krízy.



Počas diskusií lídrov o energetike chce premiér klásť dôraz na jadro, lebo je to stabilný zdroj energie. „Je nevyhnutné, aby jadro bolo súčasťou diskusií. Bez toho to nejde. Na druhej strane nechceme spájať energetickú krízu s klimatickými zmenami, pretože ide skôr o krátkodobý problém," konštatoval Heger.



Z hľadiska cenotvorby je podľa neho dôležité v energetickom mixe ceny nastaviť tak, aby boli zvýhodnené zdroje energie, ktoré sú nízkouhlíkové a jadro takým zdrojom je.



V oblasti migrácie vyjadril podporu Litve, Lotyšsku a Poľsku a odsúdil postup Bieloruska, ktoré zneužíva migrantov v podobe hybridných útokov na EÚ. Dodal, že Slovensko podporuje posilnenie fyzickej ochrany vonkajších hraníc Únie, a to aj za pomoci moderných technológií používaných na hraniciach.



Heger pripomenul, že pandemická situácia je v niektorých krajinách EÚ vážna, najmä tam, kde je nižšia miera zaočkovanosti, čo je aj prípad Slovenska, zároveň však dodal, že Slovensko má situáciu pod kontrolou. Vyslovil sa za prísnejšiu kontrolu hoaxov a dezinformácií, kde vidí potrebu užšej spolupráce so sociálnymi sieťami.



Diskusiu o právnom štáte v súvislosti so sporom medzi Európskou komisiou a Poľskom premiér vníma v rovine, že tento spor treba viesť na báze dialógu a možno najlepšie „za zvretými dverami", kým sa nepodarí nájsť správne riešenie.



Heger na záver uviedol, že poďakoval nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, pre ktorú je to posledná účasť na summite EÚ, za to, že Nemecko bolo motorom európskej integrácie a ekonomickej prosperity.