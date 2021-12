Heger: Covidpasy by mali platiť deväť mesiacov od 1. februára 2022

Brusel 16. decembra (TASR) - Do štvrtkových večerných hodín lídri EÚ, ktorí rokujú v Bruseli na poslednom tohoročnom summite, prebrali témy očkovania a covidpasov, hovorili o napätí medzi Ruskom a Ukrajinou a začali aj tému cien energií a taxonómie v energetike. Neotvorené zostali ešte témy o vonkajších aspektoch migrácie a európskej bezpečnosti. Počas prestávky v rokovaniach to pre slovenské médiá uviedol predseda vlády SR Eduard Heger.



Premiér spresnil, že prebehli rozsiahle debaty o koronavírusovom variante omikron. Lídri do záverov tejto časti diskusií dostali návrh, aby Európska komisia už v priebehu budúceho týždňa upravila platnosť covidpasov.



"Komisia na budúci týždeň vydá nariadenie, v ktorom skráti platnosť covidpasov na deväť mesiacov. Malo by to byť pltné od 1. februára 2022," povedal Heger. Slovenská delegácia tento kompromisný návrh podporila ešte pred začatím summitu.



Na margo prebiehajúcich diskusií o energetike Heger zopakoval, že v Bruseli vo štvrtok spolu s českým premiérom Andrejom Babišom prišli s iniciatívou, aby sa do záverov summitu dostala ich požiadavka, aby EK do konca tohto roka predložila takzvaný druhý delegovaný akt, čiže zadefinovať jadrovú energiu ako udržateľný zdroj energie.



"Je to dôležité nielen pre Slovensko a Českú republiku, ale aj pre ďalšie krajiny EÚ, pretože vidíme, že toto je stabilný zdroj, ktorý má dlhú históriu a tradíciu na Slovensku, je veľkou časťou nášho energetického mixu a je bezemisný," vysvetlil Heger. Slovensko vníma jadro ako dôležitý udržateľný zdroj energie, preto sa snaží dostať zmienku o takzvanej taxonómii v energetike do záverov summitu, dodal.



Ešte pred pracovnou večerou sa lídri podľa jeho slov venovali aj napätiu na rusko-ukrajinských hraniciach, v čom nadviazali na stredajšie bruselské rokovania s predstaviteľmi piatich krajín Východného partnerstva. Heger konštatoval, že medzi členskými krajinami EÚ existuje jednota v otázke vyriešiť túto situáciu. "Tá jednota tu je. Vidíme, že je dôležité klásť dôraz na deeskaláciu napätia, vstúpiť do silného dialógu, pretože to celý ten región potrebuje," uviedol. Koniec summitu sa podľa nemenovaných diplomatických zdrojov EÚ dá očakávať v nočných hodinách.



spravodajca TASR Jaromír Novak