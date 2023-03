Heger dá preveriť vyhodnotenie výzvy z plánu obnovy na obnovu nemocníc

Bratislava 3. marca (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý aktuálne riadi aj rezort zdravotníctva, dá preveriť vyhodnotenie výzvy z plánu obnovy na obnovu nemocníc. Postup bývalého povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) v tejto súvislosti označil za neštandardný. Uviedol to po tom, ako si prevzal rezort zdravotníctva.



"Včera bol zverejnený zoznam úspešných žiadateľov o investície na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc. Udialo sa tak v posledných hodinách odchodu ministra, čo považujem za vysoko neštandardné. O to viac, že ide o investície vo vyše 212 milióna eur," povedal Heger. Za neštandardné považuje aj to, že komunikácia išla priamo z kancelárie ministra a obišla štandardné procesy.



Z tohto dôvodu si Heger podľa jeho slov vyžiadal zoznam všetkých dokumentov, ktoré Lengvarský podpísal v posledných dňoch. Týkať sa to má aj štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom, ktorý rezort zdravotníctva zverejnil na svojom webe. "Dám ich preveriť a následne budem informovať verejnosť. (...) Chcem si byť istý, že všetko bolo vykonané transparentne a zodpovedne. Ak nie, samozrejme, budeme musieť vyvodiť dôsledky," skonštatoval.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok v Prezidentskom paláci poverila vedením rezortu zdravotníctva Hegera. Urobila tak po odňatí poverenia Lengvarskému. Na jeho čele bol od apríla 2021. Heger už avizoval, že ministerstvo povedie krízový manažment. Na jeho čele má byť Michal Palkovič, ktorého budúci týždeň vymenujú za štátneho tajomníka. Heger avizuje, že neplánuje, aby svoje rezorty opúšťali ďalší ministri.