Heger diskutoval so španielskym premiérom o utečencoch aj o energiách

Bratislava 16. marca (TASR) – Slovenský predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) sa v stredu stretol so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom. Rozprávali sa najmä o situácii na Ukrajine, o utečencoch, ale aj o energiách. Na stredajšej spoločnej tlačovej konferencii zdôraznili potrebu solidarity a jednoty Európskej únie (EÚ).



Heger skonštatoval, že Španielsko je pre Slovenskú republiku významný partner, žije tam viac ako 12.000 Slovákov, je to populárna dovolenková destinácia a Španielsko je aj investorom na Slovensku. Z diskusie podľa neho vyplynulo aj to, že EÚ je silnejšia vtedy, keď hľadá spoločné riešenia.



Témou boli aj energie. Heger poznamenal, že Španielsko má veľmi silnú infraštruktúru z hľadiska skvapalneného zemného plynu (LNG) a má možnosť dokončiť projekt, ktorý spojí ešte viac Európu so Španielskom pre prípadné dodávky LNG.







Priblížil, že v prípade ropy to bude najmä o zmene technológií. "Na Slovensku vieme, že momentálne technológia je nastavená na ruskú ropu. Ak by sme chceli zmeniť zdroj, budeme musieť investovať do rafinérií z hľadiska technológií, aby boli schopné spracovávať aj iný zdroj," podotkol Heger.



Sánchez skonštatoval, že španielska vláda chce pomôcť krajinám, ktoré v prvej línii doplácajú na inváziu na Ukrajinu. "My prestavujeme príklad solidarity, pokiaľ ide o prílev utečencov a ak nás ostatné členské krajiny požiadajú o solidaritu, tak sme vždy ochotní pomôcť," zdôraznil.



Potvrdil, že Španielsko môže prispieť svojou zásobou LNG vďaka zásobám aj vďaka prepojeniu. Dodávky z ich strany by podľa Sáncheza mohli byť využité na spoločný vnútorný trh. Podotkol však, že nejde o jediné riešenie, apeloval na potrebu zvýšenia počtu dodávateľov a zvýšenia obnoviteľných zdrojov energie v tejto súvislosti.



Heger zároveň vyzdvihol, že Slovensko bolo v stredu schopné pripojiť Ukrajinu do našej elektrickej siete. "Bola to veľmi náročná a komplikovaná operácia, ktorá sa štandardne pripravuje naozaj veľmi dlho a som rád, že sa nám to podarilo v tak krátkom čase," dodal s tým, že je to ďalšia významná pomoc celého spoločenstva Ukrajine. Sánchez rovnako podčiarkol jednotný prístup zo strany európskych vlád. "Sila spočíva v jednote, preto potrebujeme mať jednotnú EÚ," vyhlásil Sánchez.