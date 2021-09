Dohodu podľa Hegera nájdeme pri hodnotách, na ktorých Európa stojí

Bled 2. septembra (TASR) – Premiér SR Eduard Heger v stredu na 16. ročníku strategického fóra v slovinskom meste Bled, ktoré sa koná pod mottom „Budúcnosť Európy", v príhovore povedal, že Európa má rôzne problémy, ale musí byť proaktívna, nie reaktívna.



Podľa Hegera politici sú „hľadači riešení" a niekedy im to ide ťažko, najmä pri dlhodobých témach. „Je to preto, že Európa ako kontinent má rôzne problémy a my navrhujeme rôzne riešenia. Zastupujeme totiž svojich občanov, ktorí majú rôzne názory. Naše východiskové body teda nie sú rovnaké a ani navrhované riešenia," povedal.



Dohoda sa dá podľa neho nájsť tak, že sa vrátime k spoločným hodnotám, na ktorých Európa stojí, a ak im budeme verní, tie nás k riešeniam nasmerujú.



Heger tiež povedal, že v otázke migrácie chýba Európe dlhodobá stratégia, a volal po jednotnom hlase v EÚ v tejto záležitosti. Ako dodal, politika je umenie možného a o to by sa politici mali snažiť aj pri migrácii. Podľa neho je potrebná kompromisná dohoda. „A dúfam, že ju čoskoro dosiahneme," doplnil.



„Pri nádhernom jazere Bled v Slovinsku sme dnes hľadali odpovede na otázky, ako má vyzerať budúcnosť Európskej únie. Cesta vpred nebude vždy jednoduchá, ale verím, že spoločne ju zvládneme. Aj vďaka vám, občanom, s ktorými chceme intenzívnejšie diskutovať, aby sme spolu tvorili našu lepšiu budúcnosť," povedal tiež na fóre Heger.



Na tejto akcii v Slovinsku sa zúčastňujú poprední predstavitelia stredoeurópskych krajín, vrátane hostiteľa - slovinského premiéra Janeza Janšu, českého premiéra Andreja Babiša či maďarského predsedu vlády Viktora Orbána.