Heger: Fico je pri rečiach o Ukrajine cynik alebo klamár – alebo oboje

Brusel 10. februára (TASR) - Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico je pri výzvach na neposkytnutie vojenskej pomoci Slovenska Ukrajine buď cynik alebo klamár – alebo je oboje. Uviedol to v piatok popoludní dočasne poverený slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) po skončení summitu EÚ v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Heger zopakoval, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho vo štvrtok požiadal, aby Slovensko poskytlo svojich desať stíhačiek MiG-29 Ukrajine, ktorá sa obáva novej rozsiahlej vojenskej ofenzívy zo strany Ruska.



Premiér pripomenul, že tieto stíhačky ruskej výroby v súčasnosti nelietajú, nemajú žiadnu hodnotu a Slovensko ich nevie predať. Nedokáže si k nim zabezpečiť ani servis, kým ukrajinská strana ich bude vedieť využiť. Stroje by zároveň Slovensku cez európsky mierový mechanizmus preplatila EÚ, podotkol.



Rovnako sa podľa Hegera postupovalo aj pri darovaní bojových vozidiel pechoty (BVP) Ukrajine. Slovensko za to získalo modernejšiu a účinnejšiu obrannú techniku.



Na otázku, ako vníma reakciu lídra Smer-SD, že Slovensko darovaním stíhačiek "vyprázdňuje svoje sklady", Heger uviedol, že Slovensko dostane nové stíhačky F-16, ktoré objednali a kúpili vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Dovtedy Česko, Poľsko a tiež Maďarsko budú chrániť slovenský vzdušný priestor, a to za oveľa menej peňazí.



"Fico je buď úplný cynik, alebo úplný klamár. Obávam sa, že oboje je pravda. Hovorí, že ak bude vo vláde alebo predsedom vlády, tak zastaví pomoc Ukrajine. Čiže hovorí ľuďom, ktorí dnes zomierajú pod útokmi ruských rakiet, že im nepomôže a nechá ich zomrieť," povedal Heger. Položil si otázku, ako Fico po týchto slovách môže ísť 29. augusta na výročie SNP uctiť si ľudí, ktorí zomierali za slobodu, keď dnes sú to Ukrajinci, čo zomierajú za slobodu svojej krajiny.



Dodal tiež, že bude zvedavý, ako sa k tomuto postaví Pellegrini, či preukáže ľudskosť, alebo bude rovnako cynický.



"Ukrajina chce mier, vždy ho chcela. Zelenskyj pred vojnou pozýval (ruského prezidenta Vladimira) Putina za rokovací stôl. Odpoveďou boli raketové útoky. Ak dnes niekto nehovorí o mieri, tak je to Ruská federácia," vyhlásil Heger.



Podľa jeho slov Zelenskyj v Bruseli jasne uviedol, že zbrane, o ktoré žiada, sú na obranu ukrajinských miest a ich obyvateľov, pričom Ukrajina nechce nikoho napádať.



"Toto je realita na Ukrajine. A ak Fico hovorí, že nemáme im pomáhať, tak odkazuje Ukrajincom: 'Umierajte, my sa vám otočíme chrbtom a budeme sa tváriť, že nevidíme, ako umierate.' Alebo má potom nejaké partnerstvo, o ktorom nevieme, s Vladimirom Putinom," tvrdí Heger.



Zdôraznil, že darovanie stíhačiek pomôže Ukrajine a aj Slovensku.



"Pokiaľ ja budem predsedom vlády, budeme pomáhať občanom Ukrajiny pred tým, aby nezomierali pod ruskými raketami," odkázal.



Pomoc Ukrajine považuje za záujem Slovenska, aby malo stabilného suseda. Vyjadril presvedčenie, že pod ruskou nadvládou a s bábkovou vládou dosadenou Putinom by Ukrajina nebola pre Slovensko a iné krajiny stabilným a prosperujúcim susedom.