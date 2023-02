Heger: Fico ohrozuje vzťahy Slovenska so spojencami

Bratislava 4. februára (TASR) - Líder Smeru-SD Robert Fico ohrozuje dobré vzťahy Slovenska so spojencami. Vyhlásil to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO). Poukázal pritom na stredajšie (1.2.) stretnutie predstaviteľov Smeru s veľvyslancami. Fico počas neho uviedol, že v prípade účasti Smeru vo vláde zastaví vojenské dodávky na Ukrajinu. Nie sú podľa neho riešením.



"Zaujímalo by ma, ako chce Robert Fico, keď už sa vidí vo vláde, touto agresívnou rétorikou udržať spojencov na našej strane," uviedol Heger. Slovensko sa podľa jeho slov nesmie vrátiť v čase. "Už sme si raz zažili ten pocit, keď sa o našej krajine hovorilo ako o čiernej diere," doplnil premiér.



Fico stretnutie s veľvyslancami označil za užitočné. Zhodli sa podľa neho, že ľuďom treba pre vojnu pomáhať zásielkami humanitárnej pomoci. Líder Smeru zopakoval, že posielanie zbraní na Ukrajinu a protiruské sankcie sú predlžovaním agónie. Veľvyslancom vyčítal, že EÚ nemá zahraničnú politiku a mierovú iniciatívu. Zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska podľa neho nikto nespochybňoval.



Veľvyslanci tlmočili Smeru svoje obavy zo zahraničnopolitickej orientácie strany, na sociálnej sieti o tom informovalo francúzske veľvyslanectvo na Slovensku. Zdôraznili potrebu politickej, vojenskej, hospodárskej a finančnej podpory Ukrajiny zo strany partnerov z EÚ a spojencov z NATO.



Premiér tiež skritizoval Ficove výroky na adresu polície počas piatkovej (3. 2.) tlačovej konferencie. Odsúdil vyhrážanie vyšetrovateľom odobratím výsluhových dôchodkov aj ich prirovnávanie k Štátnej bezpečnosti. Fico v piatok označil obvinenie exministra vnútra Roberta Kaliňáka za politicky motivovaný proces. Kritizoval postup polície i vyšetrovateľku Moniku Barčákovú, ktorá podľa neho nie je nestranná.