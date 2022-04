Heger: Fico využíva ruskú agresiu, aby štval Slovákov proti Ukrajinkám

Bratislava 19. apríla (TASR) - Líder strany Smer-SD Robert Fico využíva ruskú agresiu na to, aby občanov Slovenska štval proti ukrajinským matkám, ktoré sa spolu s deťmi ukrývajú na Slovensku pred vraždením a znásilňovaním. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).



"A celosvetový rast cien sa mu zasa hodí na to, aby sľuboval ľuďom nemožné a vyvolával v spoločnosti zúrivosť, nepokoje a rozvrat," skonštatoval Heger na margo Ficovej utorňajšej tlačovej konferencie.



Podľa premiéra je zarážajúce, koľko zlomyseľnosti a nenávisti voči vlastnému národu sa "zmestí" do jedného trojnásobného predsedu vlády.