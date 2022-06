Heger: Gyimesi by mal najskôr hovoriť so Sulíkom a až potom s médiami

Bratislava 3. júna (TASR) - Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) pre Slovensko v Bruseli vyrokoval, že Slovensko nezostane bez ropy. Tá sem bude z Ruska tiecť do času, kým nebudeme mať plnohodnotnú alternatívu, uviedol v piatok Úrad vlády SR v reakcii na kritiku poslanca Györgya Gyimesiho (OĽANO) voči ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS). Premiér poslancovi odporučil, aby sa v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí najskôr rozprával s ministrom a až potom s médiami.



"Pri rokovaniach na úrovní lídrov nadväzuje predseda vlády na rokovania rezortných ministrov, v tomto prípade ministerstva hospodárstva. Každý rezort má konať tak, aby to bolo vždy v záujme Slovenskej republiky a nateraz predseda vlády nemá vedomosť, že by sme konali v neprospech našich záujmov," uviedla hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková.



Gyimesi v piatok na tlačovej konferencii obvinil Sulíka z toho, že v Bruseli nevyrokoval lepšie podmienky pre Slovensko na dovoz ruskej ropy, čo bude mať za následok nedostatok motorových palív, ich vyššie ceny a možno aj odstavenie rafinérie Slovnaft. Ministra poslanec vyzval na odstúpenie, no nespresnil, či bude zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorá by o odvolaní ministra rokovala. Sulík oponoval, že kritika smeruje prakticky na premiéra, ktorý dohodu o embargu v Bruseli podporil. Hnutie OĽANO následne reagovalo, že za premiérom Hegerom stojí.