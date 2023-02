Heger: Je neakceptovateľné, aby politici verbálne atakovali novinárov

Bratislava 21. februára (TASR) - Sloboda novinárov je kľúč k demokracii každej krajiny. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) považuje preto za nevyhnutné, aby politici či iné verejne činné osoby pri svojich verejných vyjadreniach pamätali, že vplývajú na to, ako budú novinári vnímaní a či budú v bezpečí alebo ohrození. Apeluje na vzájomnú konštruktívnu komunikáciu. Dôveru v zodpovedné médiá treba podľa neho posilňovať aj vzhľadom na hrozbu dezinformácií.



Uviedol to pri príležitosti piateho výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ich pamiatku si v utorok uctili spolu s dočasne povereným ministrom životného prostredia Jánom Budajom, poverenou ministerskou kultúry Natáliou Milanovou a predsedom parlamentného mediálneho výboru Kristiánom Čekovským (všetci OĽANO) pri pamätníku na Námestí SNP v Bratislave.



"Hoci sme ako vláda oslobodili orgány činné v trestnom konaní z rúk mafie, dali im slobodu a posilnili ochranu novinárov zákonmi, vidíme, že toto nestačí. V demokratickej spoločnosti je neakceptovateľné, aby politici verbálne atakovali novinárov ktorí oprávnene poukazujú na ich pochybenia," vyhlásil Heger. Volá po vytvorení spoločnosti, kde bude rešpekt k novinárskej profesii.







Pred piatimi rokmi bolo podľa Hegera Slovensko krajinou, kde boli novinári ohrození len pre to, že ľuďom hovorili pravdu. Ako povedal, Ján a Martina za to zaplatili tú najvyššiu cenu. "Toto sa už na Slovensku nikdy nesme zopakovať," zdôraznil. Hovorí o systéme, ktorí vytvorili expremiéri za Smer-SD Robert Fico a Peter Pellegrini.