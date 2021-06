Heger: Krivdy z minulosti si treba pamätať, ale treba ich aj naprávať

Bratislava 23. júna (TASR) - Krivdy histórie si nemôžeme len pamätať, musíme ich aj naprávať. V súvislosti s prijatým návrhom zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom bývalého komunistického režimu to v stredu po rokovaní vlády povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).



Premiér pripomenul, že zákon chce napraviť „otrasný kontrast“, založený na tom, že zatiaľčo politicky perzekvovaní z dôchodkov živoria, tí, ktorí sa o perzekúcie starali, majú dôchodky nadpriemerné. "Aj preto prišiel tento zákon," vysvetľoval Heger.



Verí, že legislatíva neprinesie len spravodlivosť, ale aj stanovisko do budúcnosti. "Jasný signál, že v SR sa nebudú porušovať ľudské a občianske práva,“ zdôraznil.



Poslanci Národnej rady SR v stredu schválili návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom bývalého komunistického režimu. O benefity majú prísť funkcionári, zamestnanci a príslušníci vymedzených vrcholových orgánov, organizácií a bezpečnostných zložiek komunistického režimu, "ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľali na udržiavaní totalitného režimu porušujúceho základné ľudské práva a slobody". Do dôchodku sa týmto osobám nebude zarátavať obdobie rokov, v ktorom pracovali pre totalitný režim a jeho represívny aparát. Odobratie benefitov v rámci dôchodkov sa má týkať aj vdov a vdovcov po týchto osobách. Ich evidenciu má viesť Ústav pamäti národa.



Legislatíva stanovuje i výnimky, na základe ktorých by osoby neprišli o benefity. Hovoria o osobách aktívne podporujúcich tých, ktorí vystupovali proti komunistickému režimu, ale aj o osobách, ktoré zásadne pomohli tým, ktorým hrozilo nebezpečenstvo zo strany verejnej moci.