Heger: Lídri EÚ rokovali o migrácii celú noc, kým sa nedohodli

Brusel 10. februára (TASR) - Migrácia sa opäť týka celej Európy, aj preto o nej lídri EÚ na summite v Bruseli rokovali takmer celú noc, kým sa nedohodli na spoločných záveroch. Uviedol to po skončení zasadnutia v piatok popoludní dočasne poverený slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO), informuje spravodajca TASR.



Prístupy k ochrane vonkajších hraníc sú podľa členských krajín rôzne, výhodou sú však podľa Hegera moderné technológie. Spresnil, že len za posledných sedem rokov technológie značne pokročili a hranice tak možno chrániť účinnejšie a humánnejšie. Kontroly hraníc však treba posilniť nielen technologicky, ale aj personálne, upozornil.



Dôležité je podľa neho zabezpečiť registráciu všetkých nelegálnych migrantov na hraniciach. "Dôležitá je aj spolupráca s krajinami vonkajšej hranice, koordinácia vízovej politiky a ďalších nástrojov a tiež komunikácia s krajinami pôvodu migrantov a s tranzitnými krajinami," vysvetlil Heger.



Prihovoril sa za to, aby členské krajiny implementovali akčné plány Európskej komisie, ktoré riešia problémy jednotlivých migračných trás.



"Všetci lídri členských krajín si uvedomujú, že zavádzanie kontrol na vnútorných hraniciach nie je riešenie, nikto sa k nim nechce vracať," povedal s odkazom na situáciu, keď Česko a Rakúsko na niekoľko mesiacov zaviedli kontroly na hraniciach so Slovenskom. Na summite ho vraj šéfovia vlád Česka a Rakúska uistili, že obnoviť hraničné kontroly sa nechystajú.



Rakúsko pred summitom EÚ žiadalo eurokomisiu, aby bola možná z európskych peňazí výstavba plotov proti nelegálnym migrantom. Heger potvrdil, že sa o tom na zasadnutí diskutovalo.



"Sú krajiny, ktoré majú skúsenosti s plotom, a aj také, ktoré majú skúsenosti s modernými technológiami, napríklad Grécko," povedal premiér.



"Ak nelegálni migranti vedia, že tieto prostriedky sú účinné, automaticky ich to odrádza od toho, aby sa ich snažili prekonávať," skonštatoval.