VIDEO: Heger lídrov EÚ oboznámi s dvojnásobnou vraždou v Bratislave

Brusel 20. októbra (TASR) - Premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) sa v rámci dvojdňového summit EÚ v Bruseli chystá informovať svojich partnerov aj o najnovších poznatkoch týkajúcich sa minulotýždňovej dvojnásobnej homofóbnej vraždy v Bratislave. Podľa spravodajcu TASR to premiér uviedol po príchode na summit.



Heger spresnil, že vo svetle najnovších zistení polície chce ostatným premiérom a prezidentom povedať, že cieľom útoku boli politici, židovská komunita, polícia a žiaľ aj komunita LGBTIQ+.



"Vidíme, že to bol teroristický útok na našu spoločnosť. Tento človek sa radikalizoval na zahraničných sociálnych sieťach a vidíme, že tá radikalizácia bola taká silná, že bol schopný plánovať takýto hrozný útok. Aj preto musíme spoločnými silami výrazne posunúť debatu o tom ako regulovať extrémistický obsah, lebo vidíme, čo všetko to dokáže spôsobiť," povedal Heger.



Európsky parlament (EP) vo štvrtok, len niekoľko hodín pred začiatkom summitu EÚ, vyzval slovenskú vládu, aby dosiahla zmysluplný pokrok pri ochrane LGBTIQ+ osôb pred trestnými činmi z nenávisti.



Premiér v tejto súvislosti uviedol, že táto otázka je zadefinovaná v programovom vyhlásení vlády. Na margo stredajšieho hlasovania o zákone o partnerskom spolužití v Národnej rade SR konštatoval, že ak niečo neprešlo v parlamente, neznamená to, že s touto tému vláda končí. "Pôjdeme v duchu programového vyhlásenia vlády," odkázal Heger.



Na otázku, či sa to týka aj registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia, Heger odpovedal, že touto témou sa bude zaoberať na budúci týždeň spolu s ministrom spravodlivosti.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)