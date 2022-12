Heger Mikulca neodvolá, hovorí o hlasovaní o charaktere štátu

Bratislava 12. decembra (TASR) - Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde bude hlasovaním o charaktere štátu. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO). Očakáva, že demokrati v parlamente k hlasovaniu patrične pristúpia. Zároveň deklaroval, že Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie ministra vnútra neodvolá.



Premiér uviedol, že neodvolá ani ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Odchod ministra vnútra sa spomínal v súvislosti s poslancom Martinom Borguľom (Sme rodina), ktorý chce hlasovať za pád vlády, ak Mikulec neodíde zo svojej stoličky alebo nebude odvolaný. Ten už reagoval, že neplánuje odstúpiť.



Zároveň Heger ozrejmil, že rokuje s poslancom Martinom Čepčekom (nezaradený), no so Slavěnou Vorobelovou nerokuje. Obaja poslanci zatiaľ neoznámili, ako sa zachovajú pri hlasovaní.



"Zajtrajšie hlasovanie je veľmi dôležité hlasovanie. Je to po 11 rokoch hlasovanie o dôvere a charaktere štátu. Musíme si uvedomiť vážnosť tohto hlasovania. Očakávam, že všetci demokrati v národnej rade k tomu patrične pristúpia. Toto hlasovanie nebude o Hegerovi, Kollárovi či Matovičovi," skonštatoval premiér. Označil to za hlasovanie o tom, či bude na Slovensku naďalej prebiehať spravodlivosť alebo bude umlčaná, či sa budú diať reformy, alebo či bude pokračovať úcta k občianskej spoločnosti alebo sa zastaví.



Heger nepriblížil, aké by boli ďalšie kroky v prípade pádu vlády. "Ja som ho neinicioval, porozprávajte sa so mnou o tom zajtra poobede. Máte pocit, že vstávam s tým, že nemám plán?" odkázal novinárom s tým, že vo vláde už zvládli tie najväčšie krízy.



Návrh na vyslovenie nedôvery iniciovali poslanci SaS spolu s poslancami okolo Petra Pellegriniho. Diskusia k návrhu sa začala ešte vo štvrtok (8. 12.). SaS, Smer-SD aj nezaradení poslanci z Hlasu-SD či z Republiky už avizovali podporu vysloveniu nedôvery vláde, urobil tak aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek. Naopak, Miroslav Kollár (nezaradený) nebude hlasovať za pád vlády.