Heger na diskusii German Marshall Fund hovoril najmä o demokracii

Washington/Bratislava 30. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Eduard Heger sa v utorok zúčastnil na diskusii amerického think-tanku German Marshall Fund, na ktorej hovoril najmä o budovaní demokracie, transatlantickej spolupráci, ale aj o záväzku Slovenska dodržiavať pravidlá právneho štátu. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



Premiér v súvislosti so šírením dezinformácií informoval, že vláda chce vytvoriť Centrum boja proti hybridným hrozbám. Občania by sa voči nim mali stať odolnými vďaka plánovanej reforme vzdelávacieho systému. Heger poznamenal, že krajiny z východnej časti NATO boli už aj pred pandémiou COVID-19 viac vystavené rôznym hybridným hrozbám či kybernetickým útokom. Na Slovensku sa podľa neho šírenie dezinformácií prejavilo napríklad i v nízkej úrovni zaočkovanosti.



Nedôvera občanov SR voči štátnym inštitúciám je podľa Hegera dôsledkom skorumpovaného systému, ktorý umožnili bývalé vlády. O svojej vláde povedal, že má silný protikorupčný mandát a rozviazala ruky orgánom činným v trestnom konaní.



Heger priznal, že hoci Slovensko po roku 1989 úspešne prešlo na trhovú ekonomiku, od roku 2004 neprijalo žiadne významné reformy. "A to je teraz našou najdôležitejšou úlohou, obzvlášť pri ekonomickom reštarte po pandémii koronavírusu," vyhlásil. Ako príklad modernizácie uviedol reformy naviazané na plán obnovy vrátane reformy vzdelávania, súdnej mapy a verejného obstarávania.



V oblasti zahraničnej politiky Heger zdôraznil, že Slovensko je spoľahlivým členom NATO a Spojené štáty považuje za strategického partnera a spojenca. Priblížil tiež, že aktuálne prebieha najväčšia modernizácia slovenskej armády. "Dlhodobo zvyšujeme naše investície do obrany, máme ambíciu dosiahnuť 2 percentá HDP a k tomuto cieľu sa postupne približujeme. Na budúci rok budeme do obrany investovať 1,8 percenta HDP," uviedol.



Čo sa týka energetickej bezpečnosti, Heger priznal, že SR je momentálne závislá od ruského zemného plynu. Dlhodobo sa však pracuje na diverzifikácii trás a zdrojov. Uviedol, že krajina odchádza od uhlia a zaviazala sa dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Na splnenie tohto záväzku využije aj jadrovú energiu, ktorá tvorí 50 percent energetického mixu SR, doplnil premiér.