Heger: Rusko terorizuje štáty, ktoré s vojnou na Ukrajine nič nemajú

Bratislava 3. júna (TASR) - Rusko blokovaním obilia v ukrajinských prístavoch terorizuje krajiny, ktoré s rusko-ukrajinským konfliktom nemajú nič spoločné a obyvateľov týchto krajín vystavuje hrozbe hladomoru. Na bezpečnostnej konferencii Globsec 2022 to v piatok uviedol slovenský premiér Eduard Heger pri diskusii s rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom.



Heger uviedol, že je jeho prioritou pomôcť Ukrajine zabezpečiť jej čiernomorské prístavy, aby mohla čo najskôr začať vyvážať svoje obilniny. Alternatíva v podobe železničnej dopravy na vývoz ukrajinských produktov stačiť nebude.



"V čase, keď (ruský prezident Vladimir) Putin začal vojenskú inváziu na Ukrajinu, sme na tento problém (blokovania ukrajinských prístavov) nemysleli. Teraz však vidíme, ako (Rusko) terorizuje ľudí v rôznych častiach sveta, ktorí s týmto konfliktom nemajú čo dočinenia," uviedol slovenský premiér.



Heger tvrdí, že do hľadania riešenia tohto problému sa musí zapojiť čo najväčší počet krajín, a to aj tie, ktoré si doposiaľ mysleli, že sa ich konflikt na Ukrajine netýka. Slovenský premiér vyzval, aby čo najviac krajín Putinovi ukázalo, že je ich prioritou vyriešiť tento globálny problém.



Následne bude podľa Hegera potrebné poskytnúť Ukrajine pomoc pri prebudovaní zničenej infraštruktúry. "Nemôžeme túto krajinu nechať umierať pred našimi očami... Potrebujeme Ukrajine pomôcť stabilizovať sa a začať rásť," dodal.



Rakúsky kancelár sa so slovenským premiérom zhodol na tom, že je potrebné čo najrýchlejšie vyriešiť problém s vývozom zablokovaného ukrajinského obilia. "Ak vidíme čo by takáto kríza spôsobila v severnej Afrike, Indii, či Pakistane, musíme nájsť rýchle riešenia. To, čo momentálne potrebujeme, je dostať obilie z Ukrajiny," uviedol.



Podľa Nehammera je na vyriešenie tohto problému potrebný sprostredkovateľ, ktorým by mala byť OSN.



Rakúsky kancelár konštatoval, že západný svet zaujal voči ruskej agresii jednotný postoj, no stále tak neurobilo mnoho krajín v iných častiach sveta. "Hovoríme o Číne, Indii či africkom kontinente. Našou úlohou je ich presvedčiť a taktiež ich ochrániť," dodal Nehammer.