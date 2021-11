Heger po stretnutí s juhokórejským prezidentom: Čelíme rovnakým výzvam

Premiéri Vyšehradskej skupiny (V4) sprava Mateusz Morawiecki (Poľsko), Eduard Heger (Slovensko), Viktor Orbán (Maďarsko), Andrej Babiš (Česká republika, vľavo) a juhokórejský prezident Mun Če-in (druhý zľava) stoja počas tlačovej konferencie na summite predsedov vlád Vyšehradskej skupiny (V4) a Južnej Kórey v Budapešti vo štvrtok 4. novembra 2021. Foto: TASR/DUNA/MTI-Zoltán Fischer

Budapešť 4. novembra (TASR) - S Južnou Kóreou zdieľame spoločné hodnoty, ako sú demokracia, voľný trh a právny štát. Čelíme ale aj rovnakým výzvam, medzi ktorými je aj tzv. zelená transformácia. Povedal to vo štvrtok v Budapešti predseda vlády SR Eduard Heger po stretnutí predsedov vlád Vyšehradskej štvorky (V4) s prezidentom Kórejskej republiky Mun Če-inom.Išlo už o druhú schôdzku predsedov vlád Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska s juhokórejským prezidentom.Heger podčiarkol, že pre Slovensko je dôležitá výroba ocele, pričom Južná Kórea je šiestym najväčším výrobcom ocele na svete; aj kórejský pomer priemyslu k hrubému domácemu produktu je podobný ako na Slovensku (30 percent). Kóreu so SR podľa premiéra spája aj podobný národný energetický mix a postoj k atómovej energii.Spoločnou výzvou je podľa jeho slov aj boj proti ochoreniu COVID-19. Pripomenul, že v začiatkoch pandémie Slovensko využilo kórejské testy a ochranné pomôcky proti šíreniu koronavírusu.Slovenský premiér pripomenul, že na Slovensku pôsobí viac než 100 juhokórejských spoločností. Kórejská republika je piatym najväčším investorom v SR a vôbec najväčším investorom spomedzi ázijských štátov, pričom podobná situácia je aj v ostatných krajinách V4.Ako dodal, hlavnými oblasťami ďalšej možnej spolupráce sú elektromobilita, vodíková mobilita, robotizácia, výroba batérií a polovodičov.podotkol Heger.Veľkou výzvou budúcnosti, o ktorej rokovali účastníci budapeštianskej schôdzky, je tzv. uhlíková neutralita, na ktorú však bude podľa Hegera potrebné vynaložiť veľké finančné prostriedky. Lídri hovorili aj o vzájomnej spolupráci v oblasti výskumu a vývoja, ktorá podľa slovenského premiéra môže byť prínosom pre všetky zúčastnené krajiny.Krajiny vyšehradského zoskupenia i Južnú Kóreu charakterizovala po studenej vojne rýchla demokratizácia a ekonomický rozvoj, povedal Mun Če-in. Podčiarkol, že pre Kórejskú republiku sú krajiny V4 dôležitými obchodnými partnermi a významnými investičnými cieľmi.Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán zdôraznil, že v uplynulých piatich rokoch vzájomná výmena tovaru medzi krajinami V4 a Kórejkou republikou vzrástla o 40 percent, pričom zaznamenala rast aj vo vlaňajšom "čiernom roku" svetovej ekonomiky. Podľa jeho slov premiéri vyšehradského zoskupenia požiadali juhokórejského prezidenta, aby jeho krajina pozorne sledovala ich najväčší hospodársky projekt - vybudovanie 800 kilometrov dlhej vysokorýchlostnej železničnej trate spájajúcej krajiny V4.dodal Orbán.Podľa českého premiéra Andreja Babiša sa krajiny V4 usilujú o to, aby vzrástla konkurencieschopnosť Európy a aby sa posilnila jej úloha vo svetovej ekonomike, v čom je významným prvkom aj budovanie vzťahov s Južnou Kóreou. Predseda vlády Poľska Mateusz Morawiecki vzdvihol význam spolupráce zoskupenia V4 so Soulom najmä v oblasti inovatívnych technológií.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)