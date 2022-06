Heger na summite EÚ: Úspech Ukrajiny je aj diplomatický úspech SR

Brusel 24. júna (TASR) - Udelenie štatútu kandidátskych krajín pre Ukrajinu a Moldavsko vo štvrtok večer na summite EÚ v Bruseli privítal aj predseda vlády SR Eduard Heger, ktorý pripomenul, že za úspechom Ukrajiny treba vidieť aj diplomatický úspech Slovenska. Informuje spravodajca TASR.



Premiér v prítomnosti veľvyslankyne SR pri EÚ Petry Vargovej, vedúcej oddelenia Úradu vlády pre európske záležitosti Ľubice Karvašovej a svojho poradcu pre Ukrajinu Alexandra Dulebu jednotný postoj lídrov EÚ v tejto otázke označil za mimoriadnu udalosť. Dodal, že je to dôležité aj pre Slovensko a to nielen preto, že Ukrajina je "náš priamy sused", u ktorého si želáme, aby bol stabilnou a prosperujúcou krajinou.







"Kandidátsky štatút pomôže Ukrajine vykročiť k členstvu v EÚ. Pre Slovensko to bude znamenať zvýšenie prosperity a bezpečnosti. Druhá rovina tejto veľkej udalosti je tá, že sa Slovensko o ňu pričinilo veľkou mierou," upozornil Heger.



Spresnil, že na neformálnom marcovom summite EÚ vo Versailles Slovensko bolo prvou krajinou, ktorá predložila rozpracovaný návrh ako pomôcť Ukrajine z hľadiska reforiem a financií na obnovu a ktorá požadovala udeliť jej kandidátsky štatút. V tej chvíli viaceré krajiny EÚ túto možnosť odmietali.



"Dnes, po niekoľkých mesiacoch môžeme povedať, že zázrakom Ukrajina tento štatút dostala," povedal premiér a poďakoval sa celému tímu, ktorý sa v mene Slovenska na tomto úspechu podieľal. Zároveň upozornil, že nová kapitola v dejinách Ukrajiny otvára nové perspektívy aj pre rozvoj Slovenska.



Podľa jeho slov sa prostredníctvom videoprenosu lídrom EÚ prihovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý poďakoval všetkým členským krajinám, vrátane Slovenska.



"Ak mu môžem niečo odkázať, tak že podobne ako sme sa Ukrajine neotočili chrbtom od začiatku, neotočíme sa chrbtom ani teraz. Budeme im aj naďalej pomáhať ako priateľom, aj ako susedom. Jednak, aby zvíťazili a ochránili celé svoje územie a budeme pomáhať aj s rozvojom ich krajiny, humanitárnou aj vojenskou pomocou, ak je to možné," povedal Heger.



Premiér dodal, že aj preto sa snaží mobilizovať podnikateľský sektor na Slovensku, aby slovenská strana vedela svoj potenciál použiť v prospech Ukrajiny a aj v prospech rozvoja Slovenska.



Podľa jeho slov Slovensko môže Ukrajincom odovzdať svoje reformné skúsenosti, aby čo najrýchlejšie splnili potrebné kritériá na vstup, lebo len teraz ich čaká to najdôležitejšie a EÚ nechce podliezať latku kvality prístupového procesu.



Duleba v Bruseli médiám prezradil, že premiér počas posledných troch mesiacov najmenej dvakrát telefonicky hovoril o potrebe podporiť Ukrajinu s každým lídrom členskej krajiny. Heger to potvrdil a opísal, že to bol postupný a vytrvalý proces komunikácie. "Postupne sme rokovali a som rád, že dnes sme v štádiu, že všetci sme to podporili a to je dôležité," opísal situáciu.



spravodajca TASR Jaromír Novak