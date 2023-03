Heger nevylúčil, že by Demokrati išli do volieb ako väčšia koalícia

Bratislava 9. marca (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) nevylúčil, že by mimoparlamentná strana Demokrati išla do predčasných volieb ako väčšia koalícia. Rovnako nevylúčil ani jednotnú kandidátku strany. "Som otvorený obidvom možnostiam," uviedol vo štvrtkovej diskusnej relácii TV Joj Na hrane.



Doplnil, že v tomto duchu sa rozprávajú aj s jednotlivými partnermi a politickými subjektami. Zopakoval, že rokovania prebiehajú, výsledky však budú známe, až keď budú ukončené. "Spoza zatvorených dverí nevynášam," povedal.



V súvislosti s Igorom Matovičom (OĽANO) uviedol, že je pripravený na politický súboj. "Určite budem presadzovať politiku slušnosti a odbornosti," zopakoval. Zdôraznil, že od Matoviča sa úplne odstrihol.



Vylúčenie spolupráce s niektorými politickými stranami nie je podľa Hegera v predčasných parlamentných voľbách cestou do opozície. "Myslím si, že na Slovensku je dosť demokraticky zmýšľajúcich voličov, ktorí chcú podporiť práve stredovú politiku," skonštatoval.



Bývalý minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský musel podľa neho vo funkcii skončiť, lebo rezortu pod jeho vedením dochádzal dych. Doplnil, že projekt Rázsochy v Bratislave sa stihne v termínoch plánu obnovy.



Heger sa vyjadril aj k možnému poskytnutiu stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Poznamenal, že momentálne čakajú na schválenie uznesenia v parlamente, čo je podľa neho tá najrýchlejšia cesta. Zároveň dodal, že nie je potrebné, aby o tom rozhodovala prezidentka.