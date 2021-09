Heger očakáva prvé návrhy z pracovnej skupiny už tento týždeň

Členovia a prizvaní odbornej poradnej skupiny (zdroj: Úrad vlády SR):



Miroslava Vozáryová, riaditeľka legislatívno-právneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR



Eva Kurrayová, riaditeľka Národnej kriminálnej agentúry



Jaroslav Spišiak, poradca ministra vnútra SR



Marián Kačmár, riaditeľ colného odboru, Ministerstvo financií SR



Daniel Bednár, generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva, Ministerstvo obrany SR



Peter Vačok, advokát



Pavel Franko, tajomník Bezpečnostnej rady SR



Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR



Ján Magušin, riaditeľ kancelárie ministerky, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR



Tomáš Rulíšek, za Slovenskú informačnú službu



Tomáš Čičmanec, za Slovenskú informačnú službu



Martina Uhlíková, riaditeľka odboru kontroly a dohľadu, Národný bezpečnostný úrad



Richard Sviežený, generálny riaditeľ sekcie trestného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR



Lucia Patkolová, riaditeľka odboru trestného súdnictva, Ministerstvo spravodlivosti SR



Tomáš Hubiňák, poradca ministerky pre ústavné právo, Ministerstvo spravodlivosti SR



Ján Hrubala, predseda Špecializovaného trestného súdu



Igor Králik, podpredseda Špecializovaného trestného súdu



Stanislav Jakubčík, predseda Rady prokurátorov SR



Barbora Hubertová, vedúca oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality trestného odboru, Generálna prokuratúra SR



Ján Mazák, predseda Súdnej rady SR



Bratislava 20. septembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) očakáva prvé konkrétne návrhy pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát už tento týždeň. Skupina má problémy identifikovať, analyzovať a navrhnúť riešenia. Uviedol to v pondelok, keď skupina zasadla po prvý raz.deklaroval premiér. Témami prvého stretnutia boli podľa neho napríklad kompetencie generálnej a špeciálnej prokuratúry cez optiku súčasného vývoja situácie.deklaroval premiér.V pracovnej skupine majú nominantov ministerstvá zahraničných vecí a európskych záležitostí, vnútra, financií, obrany, životného prostredia, ale aj investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie i spravodlivosti. Stretnutí sa zúčastňujú aj zástupcovia predsedu vlády, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Špecializovaného trestného súdu, Rady prokurátorov SR, Generálnej prokuratúry SR a Súdnej rady SR. Odbornosťou je podľa Hegera skupina bezprecedentná.Úrad špeciálnej prokuratúry v skupine nemá zastúpenie, hoci pôvodne sa mal do skupiny zapojiť jeho šéf Daniel Lipšic. Premiér potvrdil medializované informácie, že Lipšicovu účasť neodsúhlasil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Zastúpenie má iba Generálna prokuratúra, ktorá nominovala Barboru Hubertovú.vysvetlil pre TASR hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.reagovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková na zákaz účasti Lipšica na pracovných stretnutiach k témam, ktoré podľa nej súvisia s procesom trestného konania, či už na úrovni premiéra, alebo ministerky spravodlivosti.Premiér potvrdil, že účasť odmietol Najvyšší súd SR aj Ústavný súd SR. Poznamenal, že ich oslovili pre ich praktické skúsenosti a pre urýchlenie procesov. Neobáva sa, že by odborníci boli účasťou v skupine zdiskreditovaní.Zriadenie pracovnej skupiny schválila minulý týždeň bezpečnostná rada štátu ako reakciu na situáciu v bezpečnostných zložkách.