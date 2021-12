Heger ocenil Cichanovskej úsilie v prospech demokratizácie Bieloruska

Bloger Siarhej Cichanovský (v strede) stojí pred celou v súdnej sieni vo vyšetrovacej väznici v Gomeli v Bielorusku, utorok 14. decembra 2021. Foto: TASR / AP

Brusel 15. decembra (TASR) - Slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa v stredu ešte pred summitom EÚ - Východné partnerstvo v Bruseli stretol s exilovou líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou. Vyjadril jej svoju podporu po utorňajšom verdikte bieloruského súdu nad jej manželom a ocenil Cichanovskej úsilie v prospech demokratizácie Bieloruska.Heger to uviedol v rozhovore pre TASR, v rámci prebiehajúceho summitu s lídrami Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny. Bielorusko na tomto podujatí nebolo oficiálne zastúpené.Do Bruselu však pri tejto príležitosti pricestovala exilová líderka bieloruskej opozície a Cichanovská to využila na viacero bilaterálnych rokovaní s lídrami členských krajín eurobloku.Premiér SR vyhlásil, že Cichanovská má podporu demokratického sveta ako politická líderka, ktorá razí cestu pre slobodné voľby v Bielorusku. Doposiaľ sa stretla už s 25 lídrami členských krajín EÚ, rokovala s britským premiérom Borisom Johnsonom aj s americkým prezidentom Joeom Bidenom.opísal Heger ich stretnutie.Dodal, že Cichanovská mu povedala, že s manželom nemôže komunikovať priamo, iba sprostredkovane cez právnikov.povedal premiér.Označil pritom za dôležité, aby EÚ bola v tomto postoji jednotná aj so zvyškom demokratického sveta. Mala by pritom ukázať, že ak sa chce niektorá krajina riadiť demokratickými princípmi, tak ju v tom treba podporovať, domnieva sa Heger.(spravodajca TASR Jaromír Novak)