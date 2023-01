Heger:Komunikácia vedúca k rozdeleniu spoločnosti je kontraproduktívna

Bratislava 4. januára (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) považuje akúkoľvek komunikáciu verejných činiteľov, ktorá vedie k ďalšiemu rozdeľovaniu spoločnosti, za kontraproduktívnu. Pre TASR to uviedla jeho hovorkyňa Ľubica Janíková v súvislosti s vyjadreniami lídra OĽANO Igora Matoviča na sociálnej sieti.



"Čo sa týka vyjadrení jednotlivých politikov vrátane Igora Matoviča, k tomu sa predseda vlády vyjadril vo svojom statuse," uviedla Janíková s tým, že Heger sa usiluje o zmierlivý, kultivovaný, faktický a konštruktívny prejav. Na to vyzýva aj ostatných politických lídrov.



Heger v utorok (3. 1.) na sociálnej sieti okrem iného napísal, že štvavé kampane vedú len k ďalšiemu rozdeľovaniu občanov. "Štvavé kampane proti policajtom, prokurátorom, sudcom, novinárom, liberálom či konzervatívcom, LGBTI+, Rómom, aktivistom či mimovládnym organizáciám sú hľadaním nepriateľa tam, kde nie je," uviedol.



Matovič v posledných dňoch uverejnil niekoľko statusov a komentárov, v ktorých sa vyhraňuje voči tzv. LGBTI+ ideológii. Kritizuje v nich napríklad operácie v súvislosti so zmenou pohlavia. Označil za choré, aby zmenu pohlavia podstupovali aj neplnoletí.



V súvislosti so smerovaním OĽANO hovorkyňa zopakovala Hegerove slová, že tieto otázky si musia vyriešiť najskôr vo vnútri hnutia. "Je potrebná istá sebareflexia a analýza stavu, v akom sa hnutie nachádza," dodala.