Heger: Postup a koordinácia sú pre EÚ odpoveď na stúpajúce ceny

Brusel 24. júna (TASR) - Spoločný postup a spoločná koordinácia je najsilnejší nástroj, aký krajiny EÚ môžu použiť na zmiernenie súčasnej ekonomickej situácie v Európe. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) v piatok po skončení summitu EÚ v Bruseli, ktorého záverečná časť bola zameraná na ekonomické a finančné záležitosti. Informuje o tom spravodajca TASR.



Premiér pripomenul, že lídri EÚ odobrili Chorvátsku vstup do eurozóny od 1. januára 2023 a privítali správu, že Grécko v lete opúšťa program finančnej pomoci a vracia sa späť na finančné trhy, čo bolo umožnené práve pomocnou rukou zo strany EÚ.



Podľa Hegera sú závery druhej časti summitu v duchu výzvy, že inflácia v Únii zotrvá aj na budúci rok, potom by mala klesať. Premiér dodal, že sa dá hovoriť, že v Únii máme vedľa seba ponukovú aj dopytovú infláciu, spôsobenú nielen nárastom cien energií, za čo môže aj politika Ruska a vojna na Ukrajine, ale aj postcovidový šok a správanie spotrebiteľov, ktorí po vojne investujú viac do tovarov a zvyšujú ich cenu.



Aj preto lídri EÚ podporujú myšlienku spoločného postupu a napríklad aj spoločných nákupov zemného plynu, čo sa osvedčilo pri spoločnom nákupe vakcín počas pandémie.



Heger spresnil, že dohoda je tiež na potrebe koordinovania jednotlivých krokov na národnej úrovni, lebo všetky krajiny sú súčasťou jednotného trhu, ktorý treba chrániť, aby aj naďalej dobre fungoval. Európska komisia dostala za úlohu zaistiť maximálnu koordináciu členských krajín a ak opatrenia v niektorej krajine fungujú dobre, má zaistiť, aby sa aj iné štáty tým mohli inšpirovať a tiež ich uplatniť.



"Vítaná je myšlienka spoločného nákupu plynu. Aj tu eurokomisia preskúma a nájde mechanizmus, aby sme postupovali spoločne, lebo veľký jednotný trh má lepšie podmienky vyjednať lepšie ceny," uviedol.



Označil to za dobrú správu pre krajiny, ktoré sú závislé od ruského plynu a hľadajú alternatívu. Keď sa spoja so štátmi EÚ, ktoré dovážajú plyn z iných kútov sveta, tak všetci v Únii budú silnejší a v prípade výpadku plynu v niektorej krajine bude možné zabezpečiť potrebné množstvo energie. Spoločné nákupy pritom odbúrajú obavy z nedostatku solidarity, lebo každá krajina bude mať zaručený svoj podiel podľa dohodnutého kľúča.



"Spoločný postup a spoločná koordinácia je najsilnejší nástroj, ktorý máme. Treba si uvedomiť, že sme na jednotnom trhu a dôležité je mať na mysli aj zdravie a udržateľnosť verejných financií všetkých krajín Únie, čo má vplyv nielen na euro, ale aj na chod celej EÚ," spresnil Heger.



Upozornil, že s energiami bude EÚ "zaseknutá" dlhšie, kým nenájde vhodné alternatívy, aj preto navrhuje ľuďom pomáhať tak, že dostanú peniaze na zvládnutie ich vyšších cien, lebo zatiaľ sa zníženie DPH či zníženie spotrebnej dane neukázalo ako veľmi účinný nástroj.



Heger doplnil, že lídri EÚ budú v tejto agende pokračovať na jeseň tohto roka, dokedy by eurokomisia mala predložiť nový balík opatrení.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)