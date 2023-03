Heger požiadal Karasa, aby zvolal stretnutie s LOZ

Bratislava 10. marca (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger požiadal dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa, aby na budúci týždeň zvolal stretnutie so zástupcami Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Realita podľa neho ukázala, že požiadavka LOZ na prijatie návrhu novely Trestného zákona, ktorým sa navrhuje zaviesť trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, nie je vhodným riešením. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



"Počas rokovaní rezort zdravotníctva upozorňoval na riziká zmeny legislatívy v podobe, v akej ju požadoval LOZ. Zástupcovia odborov napriek tomu trvali na tom, aby sa tento bod dostal do memoranda," uviedol v stanovisku úrad vlády. Rezort spravodlivosti preto materiál predložil do pripomienkového konania.



Úrad vlády priblížil, že na stretnutí budú obe strany hľadať lepšie nástroje, ako zabezpečiť ochranu zdravia a života pacientov.