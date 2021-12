Heger: So Scholzom sa poznáme, ale názory na energetiku máme rôzne

Na snímke zľava nemecký kancelár Olaf Scholz, francúzsky prezident Emmanuel Macron a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas stretnuta v rámci samitu EÚ a krajín Východného partnerstva v Bruseli 15. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 15. decembra (TASR) - Nový nemecký kancelár Olaf Scholz sa v stredu zúčastnil na svojom prvom summite EÚ. Ako však pre TASR uviedol slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO), pre Scholza bruselské kuloáre nie sú novinkou a obaja sa poznajú ešte z obdobia, keď sa tam stretávali ako ministri financií.Obaja sa už ako šéfovia vlád stretli v Bruseli v rámci summitu EÚ s lídrami krajín Východného partnerstva (Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny).pripomenul Heger.Dodal, že na stredajšom summite sedel vedľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a prerokoval s ním jeho raňajšie stretnutie so Scholzom a s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v rámci takzvaného Normandského formátu, ku ktorému patrí ešte aj Rusko. Heger spresnil, že trojica lídrov chystá stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom z dôvodu súčasného napätia na východných hraniciach Ukrajiny, kde Rusko opäť sústredilo veľký počet vojakov a vojenskej techniky.odkázal Heger na stanovisko lídrov 27-člennej Únie.dodal.V oblasti energetiky Nemecko má iný názor ako Slovensko na taxonómiu, čiže na možnosť ponechať jadrovú energetiku pri prechode na uhlíkovú neutralitu. Na otázku, či dobré vzťahy so Scholzom pomôžu Slovensku pri bruselských rokovaniach v oblasti energetiky, Heger uviedol, že Scholz dobre poznáupozornil premiér. Spresnil, že pre SR je dôležitá uvedená taxonómia, alebo druhý delegovaný akt, ktorý by mala Európska komisia vydať na budúci týždeň 22. decembra. Aj preto štvrtkový summit EÚ sa tejto téme nebude prioritne venovať.Heger spresnil, že vo vyhlásení exekutívy EÚ by malo byť jadro uznané za udržateľnú formu energie.uviedol Heger v závere rozhovoru.